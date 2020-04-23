Высший антикоррупционный суд перенес рассмотрение дела Насалика на 30 апреля

Общество
Таисия Слепцова0

Высший антикоррупционный суд перенес рассмотрение дела Насалика на 30 апреля

Высший антикоррупционный суд перенес судебное заседание по рассмотрению дела в отношении экс-министра энергетики и угольной промышленности на 30 апреля.

Об этом информирует пресс-служба ВАКС.

"В связи с неявкой сторон из-за введенного карантина и соответствующих ходатайств сторон — ведь подозреваемый попадает в группу риска — судебное заседание перенесено на 30 апреля 2020 года в 14:00", — говорится в сообщении.

В ВАКС напомнили, что по версии следствия экс-министр не внес в электронные декларации за четыре года (2015, 2016, 2017 и 2018-й год) сведения о наличии у него финансовых обязательств на сумму почти 1,25 млн долларов.

Читайте также: Антикоррупционный суд начал изучать доказательства по делу экс-министра Насалика

Как сообщалось, 7 ноября САП направила в суд обвинительный акт в отношении недостоверного декларирования доходов бывшим министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом.

По материалам: ukrinform.ru


загрузка...

Похожие материалы

В Киев из Амстердама вылетел пятый спецрейс с украинцами

Таисия Слепцова

За неделю от гриппа и ОРВИ в Украине умерло 4 человека

Христина Качоровська

К флешмобу относительно ликвидации рекламы по продаже наркотиков приобщились 19 городов

Таисия Слепцова

Добавить комментарий