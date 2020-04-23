Высший антикоррупционный суд перенес рассмотрение дела Насалика на 30 апреля

Высший антикоррупционный суд перенес судебное заседание по рассмотрению дела в отношении экс-министра энергетики и угольной промышленности на 30 апреля.

Об этом информирует пресс-служба ВАКС.

"В связи с неявкой сторон из-за введенного карантина и соответствующих ходатайств сторон — ведь подозреваемый попадает в группу риска — судебное заседание перенесено на 30 апреля 2020 года в 14:00", — говорится в сообщении.

В ВАКС напомнили, что по версии следствия экс-министр не внес в электронные декларации за четыре года (2015, 2016, 2017 и 2018-й год) сведения о наличии у него финансовых обязательств на сумму почти 1,25 млн долларов.

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Как сообщалось, 7 ноября САП направила в суд обвинительный акт в отношении недостоверного декларирования доходов бывшим министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом.

По материалам: ukrinform.ru