Задержка с выплатой больничных составляет 13 рабочих дней — Фонд соцстраха

Фонд социального страхования Украины выплачивает пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам в полном объеме, однако сегодня есть задержки в сроках финансирования.

Разъяснение относительно сроков выплаты пособия и возможности ускорить такие выплаты размещено на сайте фонда.

"Продолжительность задержки колеблется, ведь зависит от суммы ежедневных поступлений в бюджет Фонда. Сегодня она составляет 13 рабочих дней", — говорится в сообщении.

В Фонде отмечают, что финансирование пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, по мере уплаты ЕСВ работодателями, сразу направляется на финансирование материального обеспечения и страховых выплат:

◦ пособий по временной нетрудоспособности (больничные);

◦ пособий по беременности и родам;

◦ пособий на погребение;

◦ ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве и т.п.

Вместе с тем в отмечается, что сегодня объем расходов Фонда превысил объем поступлений. Это связано с уменьшением поступлений ЕСВ — в частности, из-за более низкого прогнозируемого размерая фонда оплаты труда по стране, уменьшения объемов производства во время пандемии.

В марте на счет Фонда поступило 2,1556 млрд гривень доли единого взноса, расходы Фонда за тот же период составили 2,2555 млрд гривень. По итогам I квартала в Фонд поступило на 219,3 млн грн меньше доли ЕСВ от плана.

В Фонде добавляют, что в отдельных случаях задержки с получением помощи вызваны задержкой в ​​подаче заявлений-расчетов: "Фонд осуществляет финансирование на основании полученного от вашего работодателя заявления-расчета — именно от даты его подачи, в первую очередь, зависит дата выплаты".

Поэтому в Фонде рекомендуют не терять связь с работодателем, бухгалтером и комиссией (уполномоченным) по социальному страхованию вашего предприятия.

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Узнать дату принятия Фондом заявления-расчета на выплату средств можно на своем предприятии, или в рабочем органе исполнительной дирекции Фонда, где зарегистрирован работодатель. Для этого человеку необходимо назвать свой номер идентификационного кода. Контакты всех рабочих органов обнародованы на сайте ФССУ. Также там можно узнать номера горячих линий областных управлений.

В Фонде добавляют, что когда человек знает дату подачи заявления-расчета, следить за выплатами можно на Telegram-канале ФССУ, где в оперативном режиме обновляется информация относительно сумм и дат, за которые Фондом профинансировано материальное обеспечение и страховые выплаты.

А также отмечают, что Фонд перечисляет средства для выплаты помощи на счет работодателя, который, в свою очередь, осуществляет выплаты своим работникам.

Фото: НБУ

По материалам: ukrinform.ru