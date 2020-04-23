Законопроект о тестировании на COVID-19 по всей Украине — уже в Раде

В ВР зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19", который должен запустить общенациональное масштабное тестирование на коронавирус и улучшить условия для медработников.

Законопроект внесли народные депутаты от фракции "Голос", информирует пресс-служба партии.

"Карантин — это лишь метод временно сдержать эпидемию. Это время правительство должно было бы использовать, чтобы подготовить систему для противодействия COVID-19. Мы разработали и зарегистрировали новый законопроект, чтобы дать инструменты для борьбы с пандемией. По всей стране нужно развернуть амбулаторные пункты тестирования, чтобы, наконец, тестировать как можно больше людей и выявлять контактных лиц. Еще одним приоритетом должно стать постоянное тестирование и поддержка медработников. Они находятся под наибольшим риском, но, как и все, получают лишь 50% от зарплаты на период самоизоляции. Мы предлагаем поднять эти выплаты до 100% дохода и сделать тестирование медиков — приоритетным", — заявила автор законопроекта Ольга Стефанишина.

Отмечается, что законопроект предлагает массовое тестирование населения в соответствии с рекомендациями CDC и ВОЗ. Также речь идет о развертывании сети пунктов тестирования по всей стране в пешей доступности для граждан.

Законопроектом также предусмотрено сделать обязательным и приоритетным регулярное тестирование на коронавирус медицинских работников. Кроме того, планируется сделать приоритетом и тестирование других работников, которые задействованы в противодействии коронавирусу.

"Законопроект обязует Минздрав проводить обучение для медработников, например, по правильному использованию средств индивидуальной защиты, мерам по профилактике инфекций и инфекционному контролю при оказании медицинской помощи и уходе за пациентами, больными коронавирусной болезнью (COVID-19) и т.д.", — передает пресс-служба "Голоса".

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Кроме того, законопроект обязует правительство постоянно публиковать информацию о наличии тестов в медучреждениях, средств индивидуальной защиты для врачей и о распределении закупок и гуманитарной помощи в каждую область. Также документ дает возможность привлекать к волонтерской работе в учреждениях здравоохранения интернов и врачей-специалистов.

Как отмечают в "Голосе", средств на эти цели должно хватить в стабилизационном фонде для борьбы с COVID-19, принятом парламентом на прошлой неделе. Правительство должно наконец начать использовать деньги эффективно для сдерживания эпидемии и помощи медицинским работникам.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru