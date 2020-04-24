Больные COVID19 медики не могут оформить соответствующие больничные — врач

После внесения изменений в Налоговый кодекс в части больничных листов медицинских сотрудников, Министерство здравоохранения до сих пор не утвердило необходимых подзаконных актов.

В результате заболевшие на COVID19 медики вынуждены уходить в отпуска из-за невозможности оформить профзаболевание, а соответственно — и получить компенсацию, рассказал в эфире программы "Право на власть" врач-эпидемиолог, глава национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.

"Внесены изменения в Налоговый кодекс в части больничных листов медицинских сотрудников, которые заболели коронавирусной инфекцией. А изменения в инструкцию №455, которая регулирует порядок выдачи больничных листов, до сих пор Министерство здравоохранения не утвердило. И, соответственно, мы видим картину, что медицинские работники, которые непосредственно заболели коронавирусной инфекцией, их руководство отправляет или просто в отпуск, или они уходят по собственному желанию", — заявил Александрин.

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Он также подчеркнул, что невозможность оформить больничный приводит к тому, что заболевшие коронавирусной инфекцией медики не получают соответствующих компенсаций.

"Даже те медики, которые заболели, сегодня не могут получить компенсацию за профзаболевание", — подчеркнул он.

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Напомним: в Украине также до сих пор не введены в действие электронные больничные, которые в Кабмине обещали с апреля 2020 года. Проект "электронного больничного" — совместная работа Минздрава и Минсоцполитики. В МОЗе задержку с реализацией проекта объясняют техническими проблемами, которые, в частности, возникли из-за распространения коронавирусного заболевания.

17 марта вступил в силу ряд законов, в том числе — изменения в Налоговый кодекс, принятых в связи с противодействием распространения коронавирусной инфекции.

По материалам: ukrinform.ru