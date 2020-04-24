<img class="aligncenter" title="Иммунолог дал рецепты здорового образа жизни на карантине » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/4b2594679f02b9fc6f6de5c54199fec5.jpg» alt=»Иммунолог дал рецепты здорового образа жизни на карантине» width=»100%» />

Украинцы во время карантина особенно должны придерживаться всех известных рецептов здорового образа жизни.

Об этом сказал в интервью Укринформу иммунолог, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО им .П.Л. Шупика Федор Лапий, сообщает корреспондент агентства.

«Рецепты для поддержки — традиционные. Отдых. Закалка. Питание должно включать все микроэлементы и питательные вещества. Физические нагрузки. Не так страшен фастфуд, как отсутствие физической активности. Ожирение — факт риска для COVID-19 и многих других проблем. Движение — это жизнь, это здоровье, это напрямую связано с сердечно-сосудистой системой. И движение — это положительные эмоции, они влияют на психосоматику, они должны быть», — подчеркнул Лапий.

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Он также отметил, что появляются и мифы, якобы курение предупреждает COVID-19.

"На самом деле научные исследования говорят об определенном большом риске для курильщиков. Поэтому у нас появились определенные аргументы относительно вредных привычек, которые были, есть и останутся как вредные привычки", — сказал иммунолог.

По материалам: ukrinform.ru