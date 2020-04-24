Иммунолог говорит, что эпидемия под контролем — 90% аппаратов ИВЛ не заняты больными

Власти и общество на сегодняшний день справляются с течением эпидемии коронавируса.

Такое мнение высказал в интервью Укринформу иммунолог, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО им. П.Л. Шупика Федор Лапий.

«Если отвечать на вопрос, справляются ли власти, то скорее да, чем нет. Если говорить, справляется ли общество, то больше да, чем нет. Если говорить о медицине.. Я склонен считать, что медицина справляется. Мы ориентируемся в этой оценке на то количество больных, которое могли иметь (а не имеем) и по занятости аппаратов искусственной вентиляции легких. По официальным данным, занято около 9-10 процентов аппаратов ИВЛ, которые были предназначены для больных с COVID-19. Это наше общее достижение», — сказал Лапий.

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В то же время он отметил, что есть определенные слои населения, которые пренебрегают мерами, и именно поэтому успешность карантинных мер может стать основным препятствием для оценки их эффективности.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 2 745 469 случаев заражения коронавирусом, из них 191 791 летальный, 755 462 лица выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru