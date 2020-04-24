«Женевский призыв» запускает информкампанию в поддержку медиков на Донбассе

Международная организация «Женевский призыв» (Geneva Call) запускает информационную кампанию «У войны тоже есть правила» по продвижению гуманитарных норм в сфере доступа к охране здоровья и защиты медицины в зоне вооруженного конфликта в Украине.

Об этом Укринформу сообщили в украинском офисе организации.

«За время эпидемии особенно важно, чтобы все воюющие стороны соблюдали правила войны. Необходимо гарантировать безопасную работу медучреждений и врачей, обеспечить доступ населения к услугам здравоохранения», — отмечается в сообщении.

Как отмечается, кампания «У войны тоже есть правила» будет содержать видеоролики, статьи и информационные материалы, которые будут демонстрировать правила защиты медицинского персонала и медицинского транспорта, а также доступа к услугам здравоохранения для всех, кто в этом нуждается в условиях вооруженного конфликта.

Видеоролики можно посмотреть на украинском: «Доступ до медичної допомоги», «Захист охорони здоров’я» ; а також на русском: «Доступ к медицинской помощи», «Защита здравоохранения».

Больше информации на сайте warhasrules.org.

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«Женевский призыв» — нейтральная и беспристрастная неправительственная организация со штаб-квартирой в Женеве, Швейцария, занимающаяся защитой гражданского населения в вооруженных конфликтах. Защита медицинских миссий — одно из главных направлений деятельности организации. Цель проекта «Каждый имеет право на медицинскую помощь» — ознакомить гражданское население и военных с правилами войны.

По материалам: ukrinform.ru