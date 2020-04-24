Креативные индустрии, культура и туризм: МКИП проводит «карантинный» опрос

Министерство культуры и информационной политики Украины приглашает представителей культуры, креативных индустрий и туризма принять участие в опросе, на основе которого будут разрабатываться механизмы поддержки этих сфер, учитывая убытки, понесенные из-за введения карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

"С целью разработки качественных и действенных инструментов поддержки, которые будут учитывать масштаб и основные направления ущерба (поражения) субъектов хозяйствования с учетом их размера, вида деятельности, структуры, количества персонала и формы предоставления услуг приглашаем представителей юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и самозанятых лиц заполнить в срок до 30 апреля 2020 года (включительно) электронную анкету", — говорится в сообщении.

Отмечается, что опрос полностью анонимный без передачи информации третьим лицам или использования в других целях. "Полученные агрегированные данные позволят лучше оценить масштаб и основные направления ущерба (поражения) субъектов хозяйствования с учетом их размера, вида деятельности, структуры, численности персонала, формы реализации предоставления услуг", — объясняют в Минкульте.

В ведомстве отмечают, что данные должны быть достоверными, а намерения (по планам) — объективными. Ведь это позволит зафиксировать реальные потребности и предложить эффективные инструменты поддержки бизнеса в сфере культуры, креативных индустрий и туризма, которые несут убытки в связи с введением на территории Украины карантинно-ограничительных мероприятий с целью предупреждения распространения острого респираторного заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2.

Пакет таких инструментов сейчас разрабатывается Минкультом совместно с Комитетом по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Украины.

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Планируется, что мероприятия по поддержке будут направлены на сохранение рабочих мест, восстановление оборотного капитала (денежных средств для операционной деятельности), основных направлений деятельности, сохранения конкурентоспособности украинских компаний и малого бизнеса.

Как сообщал Укринформ, действие карантинно-ограничительных мероприятий с целью предупреждения распространения заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, на всей территории Украины продлено до 11 мая.

По материалам: ukrinform.ru