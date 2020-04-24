Курс валют на 24 апреля 2020 года: гривна продолжила рост и приблизилась к психологическим уровням

Национальный банк Украины обновил официальный курс валют на 24 апреля 2020 года. Доллар и евро подешевели и приблизились к психологической отметке.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Нацбанком установлены официальные курсы валют на 24 апреля 2020 года. Один американский доллар стал дешевле на 4 копейки по отношению к предыдущему банковскому дню и стоит 27,01 гривен. А вот евро просел аж на 28 копеек и стоит сегодня 29,13 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 24 апреля:

1 доллар США стоит 27,0137 гривен;

1 евро – 29,1383 гривен;

1 российский рубль – 0,3614 гривен.

Курс наличного доллара в банках Украины: покупка 26,9 — 27,0 гривны за 1 доллар, продажа 27,3 – 27,4 гривен.

Ранее сообщалось о курсе валют на 23 апреля 2020 года.