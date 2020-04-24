Настоятель Почаевской лавры не сдержал обещаний закрыть храм на Пасху

Настоятель и духовенство Свято-Почаевской лавры нарушил обещания о закрытии храма на Пасху.

Такое заявление сделал председатель Кременецкого районного совета Владимир Стефанский во время общественно-политического ток-шоу "Право на власть".

"Я лично разговаривал с владыкой еще заранее, ориентировочно где-то 3-4 недели назад. В частности, речь шла об определенных договоренностях относительно закрытия их лаврского отеля. Да, его закрыли, как и договаривались. Позже переговоры с духовенством лавры вел начальник главного управления полиции в Тернопольской области. Некоторые договоренности были выполнены, некоторые – нет. В частности, по дезинфекции территорий лавры, другие вещи, то они были выполнены. Но все-таки, лаврские церкви не были закрыты. Богослужения происходили не только снаружи, как мы договаривались, но и в храме, куда пришло много людей", — подчеркнул Стефанский.

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Он также сказал, что своим решением районная власть Кременеччины полностью заблокировала город Почаев на вход и на выход. Закрыта и Почаевская лавра. То есть, наместником лавры были выполнены те договоренности, о которых говорилось еще до Пасхи.

Стефанский также сказал, что местное население поддерживает такое решение районной власти, по блокированию города, хотя есть и такие, которые имеют противоположное мнение.

"Мы не имели права допустить распространения того коронавируса на весь Кременецкий район, Тернопольскую область и далее. Поэтому, думаю, поступили правильно", — добавил председатель районного совета.

Также, по его словам, эпидемиологи определили город Почаев с 8-тысячным населением полностью контактным. На тот момент, когда были введены жесткие меры, было уже 30 заболевших.

Сейчас же их стало уже 46 и, по словам Владимира Стефанского, на утро 24 апреля, это количество может увеличится еще на 13-15 человек.

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Как сообщало агентство, Свято-Успенскую Почаевскую лавру 21 апреля закрыли на карантин, а вокруг города Почаева установлены карантинно-пропускные посты.

На них круглосуточно несут службу полицейские, спасатели, военнослужащие Кременецкого военного комиссариата.

По словам начальник ГУНП в Тернопольской области Александра Богомола, заезжать в город или выезжать из него разрешено только медикам, работникам социальных служб и людям, которые обеспечивают населенный пункт продовольствием, лекарственными средствами и спецтранспорта.

По материалам: ukrinform.ru