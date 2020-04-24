Нет температуры и кашля: у пожилых людей проявляются особые симптомы коронавируса

У пожилых людей, которые находятся в особой зоне риска из-за пандемии коронавируса, стали замечать нетипичные для болезни симптомы.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на CNN.

Так, по новым данным, у пожилых людей часто нет таких типичных симптомов для COVID-19 как высокая температура и сухой кашель. Вместо них люди старшего возраста становятся как-будто «заторможены»: они много спят или у них полностью пропадает аппетит. А иногда они не могут говорить и теряют сознание.

«У людей старшего возраста иммунный ответ может притупляться, а его свойства регулировать температуру может измениться», — объяснил профессор гериатрической медицины Джозеф Оусландер.

Ещё одни симптомы коронавируса у пожилых людей — это частое чиханье, обезвоживание и дезориентация.

Напомним, ранее мы сообщали, что выявлен новый симптом коронавируса.