Поездки, горючее для медиков, оборудование: как помогает бизнес в борьбе с COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов встретился с представителями социально ответственного бизнеса, который помогает в борьбе с COVID-19 в Украине.

Об этом повидомяе Минздрава на своей странице в Facebook.

"Представители Huawei Ukraine, Uber, Сильпо, Эпицентр К, ОККО, Сеть АЗК «WOG», SOCAR и Сеть АЗК UPG рассказали министру об инициативах, которые они внедряют в Украине: бесплатные поездки, горючее для медиков, оборудование для медицинских учреждений и т.д." , — сказано в сообщении.

Отмечается, что в целом бизнес инвестировал в борьбу с коронавирусой инфекцией сотни миллионов гривень.

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По словам Степанова, поддержка бизнеса очень ощутима, и все медицинские работники благодарны предпринимателям за их усилия. Сейчас медики особенно нуждаются в средствах индивидуальной защиты, в частности костюмах биологической защиты.

Как сообщалось, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru