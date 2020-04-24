“Протокольные” лекарства можно применять исключительно в медучреждениях — Минздрав

Лекарства, которые прописаны в протокол лечения COVID-19, должны применяться исключительно в медучреждениях, самолечение ими недопустимо.

Об этом в интервью "Украинской правде" сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас над этим протоколом работают лучшие врачи по своей специальности: анестезиологи, эпидемиологи, эндокринологи, и они прописывают те или иные рекомендации лечения. Но то, что они прописывают, можно применять исключительно в медицинских учреждениях под наблюдением врача. Нельзя проводить никакое самолечение", — сказал Степанов.

Он отметил, что в протоколе лечения есть антибактериальная терапия, противовирусная терапия, такие препараты как ремдесивир, гидроксихлорохин.

В то же время Степанов отметил, что в мире не существует лекарств против COVID-19.

"Мы постоянно следим за тем, что происходит в мире. Основная проблематика – вы же знаете, что у нас нет ни одного лекарственного средства, на котором было бы написано в показаниях – коронавирусная болезнь COVID-19. Поэтому весь мир на основе практического опыта что-то вносит во врачебные рекомендации", — сказал министр.

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Как сообщал Укринформ, в начале апреля Министерство здравоохранения утвердило протокол лечения коронавирусной болезни COVID-19. Также 15 апреля Кабинет министров расширил программу "Доступные лекарства" разделом "ревматические болезни" и внес в перечень средств, отпускаемых по электронному рецепту, международные непатентованные названия хлорохин и гидроксихлорохин. Необходимость таких изменений аргументировали тем, что после того как в мире стали использовать такие лекарства, как Плаквенил для лечения COVID-19 и внесения хлорохина и гидроксихлорохина в украинский протокол лечения этой болезни, это лекарственное средство исчезло из украинских аптек, и поставило под угрозу лечение людей с ревматическими болезнями.

По материалам: ukrinform.ru