Пушилин ищет выход из сложной ситуации: блогер рассказал о новых проблемах «главы ДНР»

Блогер «Вольнодумец» пишет о том, что у «главаря» так называемой «ДНР» возникли новые серьезные проблемы. Все дело в том, что РФ, несмотря на экономические проблемы связанные с падением цен на нефть, все-таки прислала деньги «ДНР» на подготовку к параду 9 мая. Парад, как известно, отменили, но РФ ждет отчет. По информации блогера, проблема Пушилина заключается в том, что он и его окружение уже успели «немножко разворовать» деньги присланные РФ.

Об этом сообщает портал DonPress, сославшись на Telegram-канал блогера «Вольнодумец», передает НБН.

Блогер «Вольнодумец» сообщает о новых проблемах главаря так называемой «ДНР» Дениса Пушилина. На этот раз проблемы очень серьезные. Ведь Пушилин и его окружение уже успели «немножко разворовать» деньги, которые РФ прислала «республике» на подготовку и проведение парада 9 мая. По информации блогера, сумма достаточно солидная — около 1 млрд. рублей. Поскольку парад решили перенести, Кремль требует от Пушилина отчет.

Вот и думает главарь непризнанной «республики», как отчитаться за «израсходованные» средства. По информации блогера, Пушилин решил 11 мая провести «день республики».

«В любом случае Пушилину это мероприятие нужно провести, ну хоть для галочки, лишь бы деньги было на что списать», — пишет блогер.

Кроме того, не зря Пушилин задумал переименовать Донецк в Сталино, ведь часть средств можно будет списать на таблички с названием города Сталино.

«Тут как раз можно будет много денег списать якобы на новые таблички с названием города Сталино», — пишет автор поста.

Блогер пишет, что несмотря на ту помощь, которую РФ предоставила «ДНР», ситуация в «республике» плачевная. «Вольнодумец» отметил, что в «республике» бастуют шахтеры, работники заводов из-за несвоевременной выплаты заработной платы. При этом Кремлю сейчас не до «ДНР» из-за катастрофического падения цен на нефть. Поэтому ждать скорую финансовую помощь от РФ Пушилину не стоит. Блогер пишет, что в связи с этим главарь «ДНР» пребывает в растерянности.

«А для Пушилина неизвестность хуже всего. Вот он и нервничает», — пишет блогер.

Ранее мы сообщали, что Пушилин поблагодарил Путина «за неоценимую поддержку» жителей «ДНР».