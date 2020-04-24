С 11 мая начнется смягчение мер карантина — Виктор Ляшко

Главный санитарный врач Украины анонсировал некоторые послабления карантина, которые власти введут с 11 мая.

Как известно, 22 апреля правительство приняло решение продлить карантин до 11 мая. Из послаблений, принятых в среду, было лишь то, что пользоваться общественным транспортом разрешили донорам крови. Всё остальные ограничения остались без изменений.

Об этом пишет «НБН«.

Но, как в эфире политического ток-шоу «Право на владу» уверил Виктор Ляшко, уже с 11 мая в стране начнется реально смягчение некоторых мер:

«Конечно же, всё сразу мы открыть не сможем. Всё будет открываться постепенно. К примеру, мы хотим открыть магазины — оптовые и розничные. Также людям позволят гулять в парках… Может быть откроем парикмахерские».

Напомним, ранее мы писали, почему в Украине продлили карантин.