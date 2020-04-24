Супрун считает, что в Украине угрожающая ситуация с вакцинами

Около 10 млрд гривень, выделенных на государственные закупки медицинских препаратов и изделий в 2020 году, до сих пор не начали использоваться, в том числе и на вакцины для бесплатных прививок в больницах.

Об этом сообщила эксминистр здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Даже без доступа к информации о наличии вакцин в регионах, можно говорить о том, что складывается угрожающая ситуация. До сих пор около 10 миллиардов гривень, выделенных на государственные закупки медицинских препаратов и изделий в 2020 году, не начали использоваться. Это, в том числе и средства на вакцины для бесплатных прививок в больницах", — отметила она.

По ее словам, такая отсрочка закупок приведет к возвращению провалов по поставкам вакцин, угрозе вспышек инфекционных болезней и неизбежным рискам для миллионов детей и взрослых.

Супрун рассказала, что сегодня начинается Всемирная неделя иммунизации, подчеркнув, что это время — дополнительный повод привлечь внимание к теме вакцинации в Украине.

Экс-министр убеждена, что если гражданское общество прозевает эту проблему, кроме COVID-19, мы получим еще множество смертельных угроз.

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Кроме того, она подчеркнула, что нельзя забывать, что тема вакцин уже давно среди любимых у манипуляторов и пропагандистов, российские фабрики троллей используют ее как инструмент гибридной войны для дестабилизации информационного пространства.

"Пандемия COVID-19 показала, насколько быстро болезнь может парализовать жизнь целых стран и какой долгожданной может быть вакцина от нее. Но мы бы оказались в еще худшей ситуации, если бы так же не были изобретены вакцины от кори, дифтерии, полиомиелита и других инфекционных болезней", — подчеркнула Супрун.

По материалам: ukrinform.ru