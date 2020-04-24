Террористы ОРЛО на грани краха: в Мининтеграции заявили о массовом закрытии шахт

Самопровозглашенная власть в ОРЛО столкнулась с крайне сложной проблемой. Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявило о массовом закрытии шахт на неподконтрольных территориях. Экономика региона теряет опору.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Мининтеграции.

В ведомстве стало известно, что массовое закрытие шахт связано с некой «реорганизацией» отрасли добычи угля.

«Нам известно, что за этот месяц уже закрыли ряд шахт: «Вергелевскую», «Миусинскую» и «Новопавловскую». Сейчас стоит вопрос о «сухой» консервации шахты «Никанор-Новая» За этот год в ОРЛО собираются закрыть еще минимум пять шахт. Поставлена под угрозу социальная инфраструктура. Из-за таких изменений может критически пострадать благополучие населения в регионе», – заявили в ведомстве.

Ведомство предполагает, что все угольные активы ОРЛО перейдут во владение «государственного унитарного предприятия», которое сейчас находится в разработке и еще известно под названием «Востокуголь».

Напомним, как сообщалось ранее, никто не проиграл и на коленях не стоял – Зеленский о переговорах с Путиным.