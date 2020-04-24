В одном из пенитенциарных учреждений работникам подтвердили коронавирус — Денисова

В одном из пенитенциарных учреждений западного региона Украины двум работникам подтвердили диагноз коронавирус.

Об этом сообщает Омбудсмен Людмила Денисова на странице Facebook.

"Во время проверки Офисом Омбудсмана состояния обеспечения мероприятий по предупреждению и распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 выяснено, что в одной из пенитенциарных учреждений западного региона двум работникам 21 апреля подтвержден коронавирус. Один случай установлен быстрым тестом, другой — методом ПЦР", — говорится в тексте сообщения.

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Денисова также проинформировала, что указанные работники с 6 апреля находятся на больничном. Вдруг в учреждении проводится эпидемиологическое расследование для установления круга лиц, с которыми контактировали больные.

"Отмечаю, что по состоянию на 23 апреля среди удерживаемых лиц подтверждены случаи заболевания COVID-19 отсутствуют", — заверила омбудсмен.

Она также сообщила, что уже обратилась к министру юстиции Украины Дениса Малюськи с просьбой безотлагательно принять соответствующие меры по локализации и недопущению распространения респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 среди сотрудников учреждения и содержащихся лиц. В частности, обеспечить самоизоляцию персонала и изоляцию удерживаемых лиц, имевших контакт с указанными больными, а также проводить обязательный ежедневный температурный скрининг и опрос по поводу состояния здоровья в соответствии с планом противоэпидемических мероприятий.

Как сообщал Укринформ, Министерство юстиции Украины поддерживает идею освобождения осужденных в связи с коронавирусом, однако в ограниченном количестве.

По материалам: ukrinform.ru