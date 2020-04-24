Вербовщиком Шайтанова оказался фигурант дела MH-17 — Bellingcat

Об этом сообщает сайт расследования Bellingcat.

"Расследование Bellingcat установило, что вербовщиком шпиона из СБУ генерала Шайтанова оказался фигурант дела о сбитии МН-17", — говорится в сообщении.

Об этом сообщает сайт расследования Bellingcat.

"Расследование Bellingcat установило, что вербовщиком шпиона из СБУ генерала Шайтанова оказался фигурант дела о сбитии МН-17", — говорится в сообщении.

14 апреля 2020 года СБУ объявила об аресте генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова. Его обвиняют в том, что он еще до начала войны был завербован полковником ФСБ Игорем Егоровым во время одного из своих визитов в Россию. По информации СБУ, Егоров и Шайтанов пытались организовать убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Журналисты-расследователи выяснили, что Егоров ранее имел позывной «Эльбрус» и в начале войны на Донбассе был одним из ключевых российских силовиков, направленных туда для координации военных действий.

Как удалось узнать, Егоров родился в 1962 году в городе Стаханов Луганской области. Служит в спецподразделении «Вымпел» ФСБ. В 2014 году он принимал участие в операции по аннексии Крыма (и получил медаль «За возвращение Крыма»), после чего был отправлен Кремлем на оккупированные территории Донбасса для координации боевых действий.

Читайте также: Суд в Гааге не будет раскрывать имена 12 свидетелей по делу МН17

По данным расследования, в начале июля 2014 года Кремль решил отправить на оккупированные территории Украины нескольких опытных военных для централизации контроля над ситуацией и прекращения внутренних конфликтов между разными группировками боевиков. Были созданы два штаба: один в Краснодоне, им руководил генерал-майор Николай Ткачев – «Дельфин» вместе с высокопоставленным офицером ГРУ Владимиром Иванниковым ("Орион"), а другой в Луганске, возглавляемый военным с позывным «Эльбрус».

Совместная расследовательская группа (JIT), которая занимается расследованием дела о сбитом «Боинге», включила «Эльбруса» в список фигурантов дела как представителя российского военного командования, назначенного Москвой и прибывшего в зону боевых действий как раз в те дни, когда туда был доставлен и «Бук», из которого сбили «Боинг».

Как сообщалось, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.

Сейчас в Окружном суде Гааги проходит суд по делу о катастрофе самолета рейса МН17 в небе над Донбассом. Судебные заседания по делу МН17 состоялись 9, 10 и 23 марта. Следующее заседание суда в Нидерландах в деле МН17 состоится 8 июня.

По материалам: ukrinform.ru