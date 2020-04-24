Война на Донбассе: оккупанты увеличили количество обстрелов

За прошедшие сутки боевики непризнанных республик 15 раз открывал огонь по позициям ВСУ.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на утреннею сводку штаба ООС.

Согласно их данным, в течение четверга, 23 апреля, пророссийские террористы 15 раз обстреливали позиции украинских военных на Донбассе. Игнорируя Минские соглашения, враг использовал минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и различное стрелковое оружие.

Обстрелы враг вел неподалеку таких населенных пунктов как Новомихайловка (три раза), Павлополе (три раза), Марьинка, Широкиное, Новосёловка-2, Авдеевка, Новотроицкое, Старогнатовка (три раза), Ореховое и Новозвановка.

Впоследствии обстрелов противника ранение получили трое украинских военных. В Львовской ОГА также сообщают, что 23 апреля на Донбассе погиб один военный з Львовской области, хотя в сводке ООС это не указанно.

На все вражеские обстрелы бойцы ВСУ открывали ответный огонь: потери противника уточняются.

Случаев заболевания коронавирусом среди военных ВСУ на Донбассе не зафиксировано.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 22 апреля.