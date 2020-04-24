Украинские пенсионеры уже получают «карантинную тысячу» — Шмыгаль

Большинство украинских пенсионеров, пенсия которых меньше 5 тыс. гривень, уже получают дополнительную помощь в размере 1 тыс. гривень.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании под председательством Президент Владимира Зеленского по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19, сообщает корреспондент Укринформа.

По словам главы правительства, большинство пенсионеров с пенсией меньше 5 тыс. гривень уже получили деньги на банковскую карточку, а для остальных "Укрпочта" начала доставку выплат домой.

"Карантин — сложное время, особенно для малообеспеченных, для пожилых людей. Государство должно сделать все, чтобы поддержать этих людей в сложный период. Помощь уязвимым категориям граждан сегодня — одна из самых главных обязанностей власти", — подчеркнул Президент.

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Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский в видеообращении 16 марта анонсировал, что граждане, которые получают пенсию меньше 5 тысяч гривень, должны получить доплату в размере 1000 гривень.

Верховная Рада 13 апреля приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год. Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что решение парламента дает возможность дополнительно направить более 10 млрд гривень для выплаты единовременного пособия в размере 1000 гривень более чем 10,6 миллионам людей.

По материалам: ukrinform.ru