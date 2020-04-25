Из «Борисполя» вылетел спецсамолет во Франкфурт

Самолет компании SkyUp Airlines, который осуществляет спецрейс из Киева в немецкий Франкфурт, вылетел из аэропорта «Борисполь».

Об этом говорится в комментарии компании SkyUp.

«В 19:04 по местному времени спецрейс PQ907 по маршруту Киев — Франкфурт вылетел из аэропорта «Борисполь». В соответствии с полученным от ГАСУ разъяснением, задержка вылета была вызвана необходимостью выполнения дополнительных организационно-контрольных процедур в связи с продлением карантинных мер», — отмечается в сообщении.

Указывается, что среди пассажиров иностранцы, граждане ЕС, в том числе дипломаты. Многие из них добираются домой через Франкфурт транзитом.

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«Этот спецрейс был организован в ответ на многочисленные обращения представителей посольств различных стран именно для того, чтобы помочь иностранным гражданам вернуться домой», — отмечают в компании.

Как сообщалось, Государственная авиационная служба Украины не дала разрешение на спецрейс авиакомпании SkyUp Airlines по маршруту Киев — Франкфурт, который должен был вылететь 25 апреля в 7:45.

По материалам: ukrinform.ru