Креативные индустрии: Комитет ВР запускает опрос, чтобы подсчитать убытки от карантина

Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики призывает представителей креативных индустрий пройти анонимный опрос для выяснения основных категорий убытков и предложить наиболее эффективные инструменты государственной поддержки.

Об этом сообщила заместитель председателя комитета, заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

«Наш Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики совместно с Министерством культуры и информационной политики инициировал разработку пакета поддержки бизнеса в сфере культуры, креативных индустрий и туризма, которая несет убытки в связи с карантином. Нашей общей задачей является принятие всех необходимых мер для сохранения рабочих мест, финансовой состоятельности и возможности в дальнейшем осуществлять свою деятельность украинскими компаниями и малым бизнесом. Для того, чтобы достичь лучших результатов, приглашаем представителей культурной индустрии (юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и самозанятых лиц) принять участие в опросе, который позволит нам выяснить реальные потребности, основные категории убытков и их масштабы; предложить наиболее эффективные инструменты поддержки», — отметила Кравчук.

Принять участие в опросе можна до 30 апреля 2020 года (включительно) по ссылке. Депутат подчеркнула, что анкета является анонимной, а данные, которые респонденты будут предоставлять, должны быть достоверными и ни в коем случае не подлежат передаче третьим лицам.

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Как сообщал Укринформ, Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики 22 апреля передал на регистрацию в Верховную Раду пакет законопроектов по экономической поддержки культуры и креативных индустрий на период карантина.

Наработанными законопроектами предлагается внести изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы, а также в некоторые законодательные акты, в частности относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса.

Так, предложенные меры предусматривают введение налоговых льгот и преференций по уплате арендной платы и налога за земельные участки государственной и коммунальной собственности.

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Также предлагается освободить некоторые операции от уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, туристического сбора, налога на доходы физических лиц, единого социального взноса, налога на нежилую недвижимость, включение в налоговую скидку в уменьшение налогооблагаемого дохода суммы средств или стоимость имущества в виде пожертвований или благотворительных взносов неприбыльным организациям, для осуществления деятельности в сфере культуры.

В то же время, предусматривается возможность уменьшения арендной платы за пользование недвижимым имуществом.

При этом в перечень защищенных статей бюджета может быть добавлена ​​оплата труда учреждений культуры, которые получают финансовую поддержку из государственного бюджета, и мероприятия по охране культурного наследия.

Вместе с тем, пакет наработанных законопроектов предусматривает упрощение процедуры получения госпомощи субъектами хозяйствования, которые понесли потери из-за ограничений или запрета деятельности в условиях карантина.

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К тому же, господдержка кинематографии до конца года может быть дополнена новой формой — предоставлением государственной субсидии на развитие кинопроекта в объеме до 100% включительно общей сметной стоимости развития соответствующего кинопроекта.

Телерадиоорганизации и провайдеры программной услуги, которые используют радиочастотный ресурс, смогут освобождаться от оплаты 50% стоимости услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, а также будет устанавливаться ставка НДС в размере 10% для операций по поставке коммунальных услуг и электроэнергии.

Кроме того, авторы законодательных инициатив предлагают ввести понятие гранта, который предоставляется Украинском культурным фондом, в налоговом и бюджетном законодательстве, дополняются основания и порядок его предоставления и налогообложения.

При этом Кабинету министров рекомендуется, в частности, предусмотреть одноразовую финансовую поддержку в размере до 100 тысяч грн для самозанятых лиц и субъектов хозяйствования с количеством штатных работников до 15-ти человек и оборотом до 5 млн грн в год на частичное покрытие расходов, связанных, в частности, с уплатой арендных платежей, выплатой заработной платы, налогов и сборов.

По материалам: ukrinform.ru