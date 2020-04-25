Степанов уверяет, что механизм 300% зарплаты медикам на днях заработает “на полную”

В ближайшие дни в Украине заработает в полном объеме механизм по повышению до 300% заработной платы медицинским работникам, непосредственно работающим с больными COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 25 апреля, сообщает корреспондент Укринформа.

«Пока мы завершаем и анализируем аудит второго этапа реформы, то необходимо сделать все первые шаги для повышения заработной платы (медицинским работникам — ред.). Это было предложение Президента по повышению заработной платы медицинским работникам, которые непосредственно занимаются борьбой с коронавирусной болезнью. Вчера приняты все документы, окончательные уже, на Кабинет министров по повышению им заработной платы до 300%, и в ближайшие дни этот механизм заработает уже в полном объеме», — отметил министр.

В то же время, отвечая на вопрос как Минздрав планирует помочь повышению выплат всем медицинским работникам, которые жалуются, что после старта второго этапа медреформы начали получать меньше, Степанов ответил: «Действительно после 1 апреля, после старта второго этапа реформы, в ходе аудита мы получаем очень тревожные сигналы относительно того, каким образом она повлияет именно на этих людей. У нас это вызывает большое беспокойство и в ближайшее время, я уверен, мы найдем соответствующее решение, как этого не допустить».

По данным профильного министерства, на сегодня в Украине 156 тысяч врачей и 296 тысяч медицинских работников среднего и младшего персонала.

Как сообщал Укринформ, 1 апреля в Украине стартовала в полном объеме Программа медицинских гарантий — перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту. Практически все специализированные медицинские учреждения коммунальной собственности подписали договор с НСЗУ.

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 25 апреля зарегистрировали 8125 случаев заболевания коронавирусной болезнью. За минувшие сутки количество инфицированных выросло на 478 человек. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 201 человек, из них 105 мужчин и 96 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). 782 пациента выздоровели.

При этом в Украине коронавирусной болезнью заболели 1574 медицинских работника.

По материалам: ukrinform.ru