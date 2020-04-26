Чернобыльская трагедия остается символом борьбы с невидимым врагом — Разумков

Чернобыльская трагедия и ликвидация её последствий остаются символом борьбы человека с невидимым врагом, а Чернобыльская зона через 34 года после аварии снова оказалась в центре внимания в связи с пожарами.

На этом акцентировал внимание Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в обращении по случаю 34-й годовщины Чернобыльской катастрофы, обнародованном на официальном веб-портале ВР.

"26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции прогремел взрыв, который всколыхнул весь мир. Чернобыльская трагедия и ликвидация её последствий до сих пор являются символом самоотверженной борьбы человека с любым, даже невидимым, врагом", — подчеркнул спикер.

Он отметил самоотверженную работу пожарных, которые первыми выехали тушить огонь на четвертом энергоблоке ЧАЭС, врачей, боровшихся за жизнь тех, кто получил лучевую болезнь, персонал станции, дозиметристов, солдат, ученых, строителей, ликвидаторов. Все они заслуживают самого высокого уважения и благодарности, заявил Разумков.

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Он также заметил, что и за 34 года после аварии на ЧАЭС, преодоление её последствий продолжается, а Чернобыльская зона теперь снова в центре внимания в связи с пожарами: "Снова звучат пожарные сирены, а спасатели самоотверженно борются за нашу безопасность".

Председатель ВР пожелал тем, кто сегодня борется со стихией в Зоне отчуждения, силы и несгибаемой воли.

"Чернобыль изменил жизнь миллионов, а последствия Чернобыльской катастрофы будут с нами еще много веков. Но хочется верить, что человечество усвоило этот урок", — подчеркнул Разумков.

Как сообщалось, 26 апреля отмечается Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе.

26 апреля 1986 года в 1 час. 23 мин. на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный химический взрыв, повлекший разрушение части реакторного блока и машинного зала.

Вследствие взрыва возник пожар, который перекинулся на крышу третьего энергоблока.

После взрыва и пожара образовалось радиоактивное облако, которое накрыло не только территории современной Украины, Беларуси и России, но и территории многих европейских стран — Швеции, Австрии, Норвегии, Германии, Финляндии, Греции, Румынии, Словении, Литвы, Латвии. По Международной шкале ядерных происшествий (INES) эту аварию классифицировали по высшему — седьмому уровню опасности.

По материалам: ukrinform.ru