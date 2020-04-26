Ляшко не исключает стремительного ослабления карантина

В случае стремительного снижения количества больных коронавирусной болезнью Украина сможет с первого этапа выхода из карантина перейти сразу на третий или четвертый.

Такое мнение выразил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире ICTV.

"Если у нас будет резкое снижение количества больных, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап", — сказал он.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Была приостановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, остановлено движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

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Ныне карантин в Украине продлен до 11 мая 2020 года.

24 апреля Премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов. По его словам, реализация этого плана может начаться с 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.

По материалам: ukrinform.ru