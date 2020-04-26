Паромом из Турции домой возвращаются более 90 украинцев

Общество
Таисия Слепцова0

Паромом из Турции домой возвращаются более 90 украинцев

Из турецкого порта Карасу в Черноморск отправляется паром, который доставит на родину более 90 граждан Украины.

Об этом сообщили в Посольстве Украины в Турции, передает собственный корреспондент Укринформа.

«Уже этой ночью четвертый за этот месяц паром Карасу — Черноморск вернет домой более 90 украинцев», — говорится в сообщении.

Как отмечается, самой юной пассажирке, которая отправляется в Украину, — 1,5 года.

Паромом из Турции домой возвращаются более 90 украинцев

В связи с тем, что в 31 провинции Турции усилены карантинные меры и введен комендантский час Посольство Украины в Анкаре, генконсульство в Стамбуле и консульство в Анталии брали для наших соотечественников спецразрешения и организовывали трансфер.

Читайте также: Посол рассказал о спасении украинцев в Турции во время пандемии

Следующий паром по маршруту Карасу — Черноморск запланирован на 2 мая. Билеты доступны на сайте Ukrferry.

Все украинцы по прибытии в Черноморск пройдут 14-дневный карантин.

Фото предоставлены Генконсульством Украины в Стамбуле

По материалам: ukrinform.ru


загрузка...

Похожие материалы

Церковь Греции соберет внеочередной собор для рассмотрения “украинского вопроса”

Таисия Слепцова

Фильм «Дау»: в Центре Холокоста «Бабий Яр» вступились за Хржановского

Таисия Слепцова

Вятрович хочет защитить Институт нацпамяти законом

Таисия Слепцова

Добавить комментарий