Паромом из Турции домой возвращаются более 90 украинцев

Из турецкого порта Карасу в Черноморск отправляется паром, который доставит на родину более 90 граждан Украины.

Об этом сообщили в Посольстве Украины в Турции, передает собственный корреспондент Укринформа.

«Уже этой ночью четвертый за этот месяц паром Карасу — Черноморск вернет домой более 90 украинцев», — говорится в сообщении.

Как отмечается, самой юной пассажирке, которая отправляется в Украину, — 1,5 года.

В связи с тем, что в 31 провинции Турции усилены карантинные меры и введен комендантский час Посольство Украины в Анкаре, генконсульство в Стамбуле и консульство в Анталии брали для наших соотечественников спецразрешения и организовывали трансфер.

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Следующий паром по маршруту Карасу — Черноморск запланирован на 2 мая. Билеты доступны на сайте Ukrferry.

Все украинцы по прибытии в Черноморск пройдут 14-дневный карантин.

Фото предоставлены Генконсульством Украины в Стамбуле

По материалам: ukrinform.ru