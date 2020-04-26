ВОЗ не зафиксировала случаев передачи коронавируса от животного к человеку

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) фиксировала случаи заражения животных COVID-19 от людей, но пока не зарегистрировано ни одного случая заражения человека от животного.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 26 апреля, сообщает корреспондент Укринформа.

"Если мы посмотрим на официальные сообщения Всемирной организации здравоохранения, то известны случаи, когда собаки либо другие животные заболели от человека. Ибо передача болезни COVID-19 происходит от человека через капли, которые выделябися во время чихания и т. д. Случаи заболевания человека от животного в мире официально не зарегистрированы", — сказал Степанов.

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Министр призвал граждан соблюдать советы от Минздрава: мыть руки, пользоваться дезинфекторами и использовать средства защиты. "Тогда мы будем здоровы и гораздо быстрее победим эту коронавирусную болезнь", — подчеркнул он.

Как сообщал Укринформ, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 26 апреля в Украине 8 617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru