Украина возобновляет эвакуацию: из каких городов выполнят спецрейсы

Министерство инфраструктуры Украины анонсировало возобновление ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира.

Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает Правительственный портал.

"У меня хорошие новости для украинцев, которые сейчас находятся за границей и хотят вернуться домой. Мы возобновляем специальные рейсы в Украину из разных стран мира. Но только при условии обязательной обсервации в течение 14 дней после возвращения — в специализированных учреждениях или дома, соблюдая режим самоизоляции. Контроль за последним будет осуществляться с помощью приложения "Дій вдома" на платформе "Дія", — отметил Криклий.

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Города, из которых планируются рейсы: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.

По материалам: ukrinform.ru