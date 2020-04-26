Зеленский: Чернобыльская катастрофа – без преувеличения бедствие планетарного масштаба

Чернобыльская катастрофа стала не только горьким уроком из прошлого, но и предостережением на будущее: планета Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому её сохранение — ответственность каждого человека и общий долг всех наций мира.

Это подчеркнул Президент Владимир Зеленский по случаю 34-й годовщины Чернобыльской катастрофы, сообщает официальный Telegram-канал главы государства.

"34 года тому назад на украинской земле произошла невиданная трагедия: мирный атом, призванный облегчать жизнь и улучшать благосостояние людей, вышел из-под контроля и стал угрозой для всего живого на большой территории вокруг Чернобыльской атомной электростанции и далеко за её пределами", — напомнил Зеленский.

Он добавил, что для преодоления последствий аварии в то время не хватало навыков и знаний, специальной техники и оборудования. Проблему серьезно усложнили действия тогдашнего руководства СССР, которое до последнего пыталось скрыть истинные последствия катастрофы, подвергая смертельной опасности сотни тысяч граждан: и тех, кто боролся с последствиями взрыва на четвертом энергоблоке, и просто жителей окрестных территорий.

"В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью героев, которые спасли будущее от радиационной опасности и ушли в вечность. Глубокое уважение ликвидаторам и добрые слова в адрес представителей разных профессий, которые сегодня обеспечивают восстановление и развитие территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, а также защищают эти земли от новых стихийных бедствий", — отметил Президент.

Он подчеркнул, что Чернобыльская катастрофа — это без преувеличения бедствие планетарного масштаба.

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"Она стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее. Планета Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому её сохранение — это ответственность каждого человека и общий долг всех наций мира. Убежден, что залогом разрешения глобальных проблем современности, в числе которых и Чернобыльская трагедия, и в дальнейшем остаётся международная солидарность и слаженная работа во имя лучшего будущего нынешнего и грядущих поколений", — подытожил глава государства.

Как сообщалось, сегодня 34-я годовщина Чернобыльской катастрофы: 26 апреля 1986 года, в 1 час. 23 мин., на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный химический взрыв, повлекший разрушение части реакторного блока и машинного зала.

В первые дни после аварии было эвакуировано население 10-километровой зоны, в дальнейшем зону эвакуации расширили до 30 километров. В общей сложности в Украине радиоактивно загрязненными стали 2293 населенных пункта, в которых на конец восьмидесятых годов прошлого века проживало свыше 2,6 млн человек. В результате этой катастрофы из сельскохозяйственного пользования было выведено свыше 5 млн га земель.

8 декабря 2016 года Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, которой провозгласила 26 апреля Международным днем ​​памяти о Чернобыльской катастрофе.

По материалам: ukrinform.ru