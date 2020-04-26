Зеленский наградил спасателей, тушивших пожар в Чернобыльской зоне

В воскресенье, 26 апреля, Президент Владимир Зеленский встретился с работниками ГСЧС, принимавшими участие в ликвидации масштабного лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения и вручил 22 спасателям государственные награды.

Перед этим Зеленский облетел на вертолете участок, пострадавший в результате пожара, сообщает официальный сайт главы государства.

«Мы вам благодарны за вашу огромную работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас — герои», — сказал глава государства, обращаясь к спасателям.

Владимир Зеленский посетил Чернобыльскую зону отчуждения / Фото: Офис Президента

Зеленский отметил, что огонь уничтожил большой участок леса — более одиннадцать тысяч гектаров.

«Только там, на высоте, понимаешь, какая сложная у вас профессия. От всего украинского народа выражаю благодарность вам за результат», — сказал Президент.

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Со своей стороны, Премьер-министр Денис Шмыгаль также поблагодарил спасателей за их подвиг.

«В вашем лице мы передаем благодарность всем тем людям — сегодня более тысячи человек работающих на ликвидации пожара. Всем, кто рядом с вами стоит плечом к плечу и делает эту работу», — сказал Шмыгаль.

Сообщается также, что министр внутренних дел Арсен Аваков, в. и. о. министра энергетики и защиты окружающей природной среды Ольга Буславец и председатель ГСЧС Николай Чечоткин ознакомили главу государства с ходом ликвидации очагов пожара.

Как сообщал Укринформ, по данным председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Екатерины Павловой, в Чернобыльской зоне отчуждения от пожаров пострадали 20 тысяч гектаров территорий, из которых 30% составляют леса.

Пожар в Зоне отчуждения вспыхнул 4 апреля. По состоянию на утро 26 апреля спасатели ГСЧС продолжают ликвидировать очаги возгорания на территории лесничества в Зоне отчуждения, а также в Житомирской области.

По материалам: ukrinform.ru