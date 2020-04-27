Число заболевших COVID-19 в мире превысило 3 миллиона
На данный момент в мире зафиксировано 3 013 803 случая заболевания коронавирусом.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на онлайн-карту распространения коронавируса.
Так, по состоянию на 16 часов 27 апреля COVID-19 поразил 3 013 803 людей во всем мире. Число летальных исходов — 207 894, число выздоровевших — 888 339.
Только в США насчитывается почти миллион заболевших, а если конкретно, то 987 322. США также занимают печальное первенство по числу смертей от коронавируса — 55 415. Число выздоровевших — 118 781.
В число стран с наибольшим числом заболевших также попали:
- Испания — 229 422
- Италия — 197 675
- Франция — 162 100
- Германия — 157 946
- Великобритания — 152 840
- Турция — 110 130
- Иран — 91 472
- Россия — 87 147
- Китай — 82 830
В Украине количество заболевших превысило отметку в 9 тысяч и сейчас составляет 9 009. Число смертей — 220, число выздоровевших — 864.
Напомним, ранее мы сообщали, что в России почти 90 тысяч заболевших коронавирусом.