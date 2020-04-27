Число заболевших COVID-19 в мире превысило 3 миллиона

Общество
Христина Качоровська0

На данный момент в мире зафиксировано 3 013 803 случая заболевания коронавирусом.

Коронавирус в мире
Коронавирус в мире. Фото — 24tv.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на онлайн-карту распространения коронавируса.

Так, по состоянию на 16 часов 27 апреля COVID-19 поразил 3 013 803 людей во всем мире. Число летальных исходов — 207 894, число выздоровевших — 888 339.

Только в США насчитывается почти миллион заболевших, а если конкретно, то 987 322. США также занимают печальное первенство по числу смертей от коронавируса — 55 415. Число выздоровевших — 118 781.

В число стран с наибольшим числом заболевших также попали:

  • Испания — 229 422
  • Италия — 197 675
  • Франция — 162 100
  • Германия — 157 946
  • Великобритания — 152 840
  • Турция — 110 130
  • Иран — 91 472
  • Россия — 87 147
  • Китай — 82 830

В Украине количество заболевших превысило отметку в 9 тысяч и сейчас составляет 9 009. Число смертей — 220, число выздоровевших — 864.

Напомним, ранее мы сообщали, что в России почти 90 тысяч заболевших коронавирусом.


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