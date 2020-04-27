Даже в РФ: в «ДНР» временно запретили вывоз «стратегически важного» продукта

В так называемой, «ДНР» опасаясь дефицита продуктов питания, запретили вывоз пшеничной муки всех сортов за пределы «республики».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

«Межведомственная комиссия» так называемой «ДНР» приняла решение временно запретить вывоз пшеничной муки за пределы «республики». «Межведомственная комиссия» незаконной «республики» запретила вывозить муку из «ДНР» даже в РФ. Квоты на вывоз пшеничной муки всех сортов «межведомственная комиссия» не будет выделять три месяца.

В «министерстве аграрной промышленности» «ДНР» об этом сообщили так:

«Межведомственной комиссией по вопросам определения и распределения квот на вывоз за территорию «ДНР» субъектами хозяйствования «ДНР» на территорию РФ и других стран (кроме Украины) принято решение не выделять квоты на вывоз за территорию «ДНР» муки пшеничной всех сортов на территорию РФ и других стран на три последующих месяца».

Данное решение в так называемой, «ДНР» приняли, чтобы не допустить дефицита продуктов питания в «республике».

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