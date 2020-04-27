Междугородное пассажирское сообщение может заработать с 12 мая — Криклий

В Мининфраструктуры планируют возобновлять пригородное и междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение в Украине с 12 мая. Но все будет зависеть от показателей распространения коронавируса.

Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью Лига.Бизнес.

"Да, мы планируем 12 мая возобновлять активность в городах, пригородное, междугороднее сообщение. Это все касается автобусных и железнодорожных перевозок. Но многое зависит от того, какие показатели по распространению вируса мы будем иметь к 12 мая", — рассказал Криклий.

Он отметил, что внутреннее авиасообщение по Украине буде запущено позже.

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"Наверняка будут сдерживающие решения и ограничения: маски, термоскрининг, где это возможно, в городском транспорте можно будет использовать только сидячие места. Иначе мы будем иметь гиперболический рост заболеваемости", — подчеркнул министр.

По словам Криклия, на данный момент в Минифраструктуры готовят собственные предложения по алгоритму выхода из карантина.

"На следующей неделе с нашей стороны все финализируем. Самое главное, нужен будет "плюс" от Минздрава — у них первая скрипка", — уточнил он.

Как сообщал Укринформ, Кабмин 16 марта принял решение приостановить работу метро в Киеве, Харькове и Днипре для предотвращения распространения COVID-19. Также с 18 марта были приостановлены железнодорожные, авиационные и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки.

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25 марта по всей территории Украины была введена чрезвычайная ситуация. 22 апреля Кабинет министров Украины продлил карантин до 11 мая.

По состоянию на 27 апреля в Украине лабораторно подтверждено 9009 случаев заболевания COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента уже выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru