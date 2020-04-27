Минздрав на этой неделе определится относительно алгоритма тестирования на антитела к COVID-19

Министерство здравоохранения Украины на этой неделе проведет консультации с учеными Национальной академии медицинских наук и экспертами Всемирной организации здравоохранения по алгоритму использования ИФА-тестов, которые обнаруживают антитела к COVID-19.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 27 апреля, сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы очень тщательно изучаем этот вопрос, в том числе на этой неделе у нас будут соответствующие консультации с нашими учеными из Национальной академии медицинских наук, у нас будут консультации с экспертами из Всемирной организации здравоохранения, каким именно образом мы будем использовать ИФА -тесты и для каких целей, потому что золотым стандартом выявления COVID-19 являются ПРЛ-тесты», — рассказал Степанов, подчеркнув, что ИФА-тесты выявляют антитела, присутствующие в крови человека, переболевшего коронавирусной болезнью COVID-19.

Он отметил, что в Украине каждый день увеличивается число ПРЛ-тестирования.

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«Мы расширяем алгоритм тестирования, расширяем механизмы тестирования. На прошлой неделе мы добавили и медицинских работников, но ИФА-тесты мы тоже рассматриваем, но каким именно образом мы будем это делать, я думаю, мы определимся на этой неделе. Действительно, мы рассматриваем возможность использования украинских тестов, если они будут соответствовать всем соответствующим стандартам. Но украинские у нас будут в приоритете. Я считаю, что поддержка украинского производства — это очень правильная вещь», — добавил министр.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 27 апреля в Украине подтверждено 9009 случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели. За сутки зафиксированы 392 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru