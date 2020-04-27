Открытие рынков в Украине: Зеленский сделал заявление о смягчении карантина

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление относительно смягчения карантина в стране. Уже скоро рынки могут быть открыты и людям необходимо быть готовыми к особым условиям.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский одобрил рассмотрение смягчения карантина и открытия рынков для населения. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании правительства.

«Мы видим, что у населения есть сильная психологическая усталость из-за карантинных ограничений. Коронавирус утомил весь мир. Мы понимаем, что продовольственные рынки очень важны для множества людей. Сейчас необходимо решить, как дать возможность людям работать, и покупать продукты в безопасных условиях. Следует разработать конкретные, строгие правила и разрешить людям работать в этих рамках. Необходимо научиться жить и работать в новых условиях», — сказал Зеленский.

Напомним, как сообщалось ранее, вспышка коронавируса заставила Путина спрятаться: Песков рассказал, о новом убежище главы РФ.