Пишите Путину, он вам обещал: как в Москве «кинули» медиков из больницы в Коммунарке

24 марта президент РФ Владимир Путин в сопровождении мэра Москвы Сергея Собянина, собственного пресс-секретаря Дмитрий Пескова и еще десятка местных чиновников из Москвы появился в больнице в Коммунарке, где лечат больных COVID-19.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Главу Кремля, как и полагается, лично сопровождал главврач медучреждения Денис Проценко, у которого позже подтвердили коронавирус.

По итогам инспектирования, президент поблагодарил коллектив больницы.

«Хочу вас поблагодарить за то, как организована работа в вашем учреждении. Все работает, как часики, как хороший механизм», — сказал тогда Путин.

Глава Кремля пообещал всяческую поддержку и надбавки к зарплатам медперсоналу.

Спустя месяц медики начали бежать из этой больницы. По словам одной из медсестер, причиной увольнений стали невыносимые условия работы, медперсоналу приходилось работать несколько суток подряд, не имея возможности нормально питаться и отдыхать.

А окончательно терпение у большинства лопнуло, когда на руки получили зарплату. По словам бывшей медсестры, обещанных Путиным надбавок никто из медиков не получил.

Ранее сообщалось о том, как 40 дней нет ротации, а каждый день идет война лютая.