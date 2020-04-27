Прогноз погоды на 27 апреля 2020 года: в Украине солнечно, но прохладно

По прогнозам синоптиков 27 апреля в Украине ожидается довольно прохладная погода, однако будет сухо и облачно с прояснениями.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

На большинстве территории страны – облачно с прояснениями, но без осадков. Лишь кое-где на Востоке синоптики прогнозируют дожди.

Температура воздуха в среднем по Украине не будет превышать +15…+16ºС. Наивысшие значения температуры ожидаются на Закарпатье. Здесь столбики термометров поднимутся до отметки +18ºС.

В большинстве областей Украины осадков не прогнозируют. Только на Харьковщине, в Луганской и Донецкой областях ожидаются дожди. Температура воздуха в западных регионах будет в пределах +12…+16ºС, в восточных областях прохладнее – +11…+14ºС, на Юге страны – +13…+16ºС, в центральной части страны – +13…+15ºС.

В Киеве воздух днем прогреется до +13…+15ºС, ночью до +4…+6, без осадков.

Ветер ожидаем северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Ранее сообщалось о погоде на 24 апреля.