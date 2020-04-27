Прогноз погоды на 28 апреля 2020 года: в Украине тепло и солнечно

Важное Общество
Ник Петров0

По прогнозам синоптиков 28 апреля в Украине ожидается теплая и солнечная погода, однако не исключается небольшая облачность.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Прогноз погоды на 28 апреля 2020.
В Украине 28 апреля теплая и солнечная погода с малой облачностью. Фото: 24tv.ua.

Погода в Украине во вторник, 28 апреля, будет солнечной и теплой. Никакие осадки не прогнозируются. Однако могут появляться небольшие облака.

«Завтра над Черным морем будет находиться антициклон, который своим влиянием и сухой погодой достигнет и Украины», — сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Температура воздуха в среднем по стране поднимется до +14… +18 градусов. А на западе столбики термометров даже могут показать и +20 градусов.

В Киеве 28 апреля следует также ожидать теплую погоду. Температура воздуха во вторник в столице поднимется до +17… +18ºС. Существенные осадки маловероятны. Ветер – юго-западный, умеренный 5-10 м/сек.

Ранее сообщалось о погоде на 27 апреля.


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