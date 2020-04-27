С 12 мая начнется возобновление транспортного сообщения — Крыклий

По словам министра инфраструктуры Украины, с 12 мая планируют разрешить городское, пригородное и междугороднее транспортное сообщение.

Об этом Владислав Крыклий поведал в интервью изданию «Лига. Бизнес«, пишет «НБН«.

«Да, уже с 12 мая мы хотим разрешить транспорту в городах начать работу. Это касается как автобусов, так и железнодорожных перевозок».

При этом, подчеркнул Крыклий, это ещё не 100% информация, так как многое будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом до 12 мая:

«Позже мы хотим возобновить и авиасообщение… Естественно, я говорю о внутренней авиации. Правда пока что непонятно, как это будет, потому что авиакомпании не до конца понимают объемы трафика. Им не выгодно перевозить 10 пассажиров. В таком случае им выгоднее не летать».

Чиновник добавил, что для того, чтобы пользоваться транспортном обязательно иметь маску. При возможности на входе в салон автобуса/вагон электрички будут измерять температуру. В городском транспорте по-прежнему число пассажиров в автобусе не сможет превышать число мест для сидения:

«При других условиях у нас будет расти число заболевших. Мы сейчас на финальной стадии разработки плана по выходу из карантина. Окончательный вариант представим на следующей неделе… Самое главное получить разрешение от МОЗ Украины».

Напомним, ранее мы писали, как будут возобновлять транспортное сообщение в Украине.