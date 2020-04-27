Суд получил 22 иски к Кабмину из-за карантинных ограничений

В Окружной административный суд Киева поступило 22 иска по обжалованию постановления Кабинета министров об ограничениях во время карантина.

По 10 делам суд открыл производство, информирует пресс-служба ОАСК.

«С начала апреля 2020 года канцелярией Окружного административного суда города Киева зарегистрированы 22 иска к Кабинету министров Украины относительно обжалования установленных ограничений из-за распространения коронавируса», — говорится в сообщении.

Как отмечается, среди лиц, обратившихся в суд, — физические лица, общественные организации и адвокатские объединения.

Также сообщается, что истцы просят суд отменить как отдельные положения относительно запрета регулярных перевозок, посещения парков, скверов, работы общепита и т.д., так и целиком все постановление Кабинета министров от 11 марта 2020 года № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

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Нынче судом открыто производство по 10 делам, еще столько же исков оставлены без движения для устранения истцами недостатков, в отношении остальных исков — судом решается вопрос об открытии производства.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Приостановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Сейчас карантин в Украине продлен до 11 мая 2020 года.

24 апреля Премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал 5-этапный план выхода Украины из карантина. По его словам, реализация этого плана может начаться с 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.

По материалам: ukrinform.ru