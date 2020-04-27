В войне на Донбассе виновны русскоязычные украинцы: Фарион выступила с неожиданным заявлением

Бывший народный депутат от «Свободы» Ирина Фарион неожиданно резко высказалась о русскоязычных украинцах.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Как заявила Фарион, они «умственно отсталые» и являются «предателями». По ее убеждению, именно из-за них и началась война в Украине.

«Путин пришел их освобождать. Они притянули сюда войну! Где у нас сейчас война? Там, где были русскоязычные граждане. Это Луганская, Донецкая область и Крым», — подчеркнула она.

Кроме того, экс-нардеп утверждает, что они «порочат украинскую землю».

«Это отступники, предатели, ренегаты. Кто вам сегодня мешает выучить украинский язык? Ваша тупость? Ваш примитивизм? Ваш конформизм?… Русскоязычные украинцы — это не украинцы, они гибриды. Пусть подойдут к зеркалу и спросят себя, за что они так порочат украинскую землю?», — заявила она.

Также Фарион предложила способ переучить этих украинцев.

«Не дать образования и работы! Защебечут моментально. И не реагировать на русский язык. Он должен быть в Украине непонятным. Тогда заговорят», — заключила экс-нардеп.

Ранее сообщалось о том, что Путин вытоптал все политическое поле России.