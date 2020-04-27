Закрытие городов в «ДНР» из-за коронавируса: «главарь республики» Пушилин выступил с заявлением

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин заявил, что «власти республики» не планируют закрывать города из-за коронавируса. По его словам, на данный момент достаточно тех ограничений, которые были приняты ранее.

Об этом сообщил портал DonPress, передает НБН.

Сегодня, 27 апреля, главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин вышел в прямой эфир в социальной сети Instagram. Пушилин заявил, что «власти республики» на данный момент не рассматривают вариант закрытия городов из-за коронавируса. Кроме того, по его словам, также никто не будет ограничивать транспортное перемещение между городами оккупированной Донецкой области.

Стоить отметить, что во время выступления Пушилина в прямом эфире, комментарии под видео были отключены, что сильно возмутило жителей ОРДЛО. Ведь ранее главарь непризнанной республики обещал ответить на все вопросы в комментариях. Поскольку эта функция была недоступна для пользователей соцсети, многие жители «республики» не смогли задать Пушилину свои вопросы.

Как известно, ранее Пушилин поручил «главам» городов «ДНР» разработать план изоляции городов на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. Но, как видим, «власти республики» приняли решение не закрывать города.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» временно запретили вывоз «стратегически важного» продукта.