Завершение следствия по делу Гандзюк: на Банковую пришли с протестом

Под Офисом Президента Украины проходит акция протеста против передачи в суд дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Активисты заявляют, что дело передается без показаний ключевого фигуранта дела Алексея Левина, сообщает корреспондент Укринформа.

Акция протеста против передачи в суд дела об убийстве Екатерины Гандзюк / Фото: Геннадий Минченко. Укринформ

"Насколько нам известно, Мангер и его адвокаты давно договорились с Левиным. Мы не понимаем, на счет чего, скорее всего, есть финансовый интерес — и Левин не дает показаний. То есть, все остановится на том, что уже сидят или сядут обычные исполнители или организаторы", — отметил участник инициативной группы" Кто заказал Катю Гандзюк? " Роман Синицын.

Он отметил, что в ситуации с завершением расследования по делу надо требовать отставки действующего генпрокурора Ирины Венедиктовой, ведь "они находятся на одной стороне баррикад".

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К акции присоединилось несколько десятков человек, напротив входа в здание активисты разместили большой плакат "Зе! Когда за убийство Гандзюк сядут Мангер, Гордеев и Рищук?».



Евгения Закревская

"Следствие, а именно прокуратура, не действуют в интересах расследования. У них нет цели поддержать обвинение для того, чтобы получить обвинительный приговор, цель в них — что-то другое. И, к сожалению, это очень сильно совпадает с желанием защиты Мангера и Левина. Защита Мангера неоднократно настаивала передать дело, каким оно есть. В принципе, именно это сейчас и сделали", — отметила присутствующая на акции адвокат Евгения Закревская.

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Чуть позже под стенами ОПГ активисты зажгли файеры и прокричали "Венедиктову в отставку", а также анонсировали проведение акции под стенами дома генпрокурора Венедиктов.

К активистам вышли пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель и прокурор по делу Андрей Сенюк.

Как сообщалось, 27 апреля Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу об организации нападения на Гандзюк.

Активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

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По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского — бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, но тот вышел под залог в 2 млн 497 тыс. 300 гривень.

6 июня 2019 года пять непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

Кроме того, в январе этого года на территории Болгарии задержали за организацию нападения на Гандзюк Алексея Левина, помощника-консультанта депутата Херсонского облсовета.

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16 марта Левина экстрадировали из Болгарии в Украину.

По мнению следователей, Левин является ключевой фигурой, которая связывает исполнителей ("группу Торбина") и заказчиков нападения на Гандзюк. Именно он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве к его выполнению, предоставлении информации, в частности, места проживания Гандзюк.

В марте суд продлил по 29 июля срок расследования дела против Левина.

По материалам: ukrinform.ru