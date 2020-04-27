Завтра в Украине стартуют онлайн-уроки для 1-4 классов
Во вторник, 28 апреля, Всеукраинская школа онлайн начинает трансляцию уроков для школьников 1-4 классов.
Программа рассчитана на 5 недель и состоит из четырех предметов: украинского языка, математики, науки и искусства, сообщает Министерство образования и науки.
"Каждый урок длиться 15 минут, что является оптимальным для занятий детей этой возрастной категории в формате теле- и онлайн-лекций. Для детей начальной школы лучшими являются непосредственный контакт и обучение со своим учителем, поэтому мы не планировали делать онлайн-уроки для детей этого возраста. Однако многие родители и педагоги обращаются к нам с просьбой организовать уроки и для начальной школы ", — рассказала и.о. Министра образования и науки Любомира Мандзий.
Кроме онлайн-версии уроков на YouTube МОН, занятия можно будет смотреть также на телеканалах:
1 класс — Пиксель
2 класс — UA: Первый
3 класс — UA: Культура
4 класс — ПлюсПлюс
Уроки будут транслироваться во вторник и четверг с 09:00 до 10:00.
Также онлайн-версия уроков будет переведена жестовой речью.
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Проект стал возможным благодаря совместным усилиям Офиса Президента Украины, Министерства образования и науки Украины, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), PinchukArtCentre, Национального художественного музея Украины, проекта "Книга-путешествие. Украина ", общественного союза "Освитория", а также более 20 педагогам, которые согласились стать учителями для всей страны. Съемки уроков проходят в Новопечерской школе г.Киева.
По материалам: ukrinform.ru