Деньги на форум памяти жертв Голодомора расходовались через Рrozorro — Вятрович

28.04.2020 21:43

Укринформ

Деньги на проведение в 2018 году Международного форума памяти жертв Голодомора были потрачены через систему Рrozorro.

Об этом народный депутат, бывший руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович написал на свой странице в Facebook.

"Пользуясь случаем, повторю здесь для «придирчивого» следствия: электронные архивы тоже сохраняют всё — финансовые вопросы по организации Международного форума памяти Голодомора были и есть публичными, в частности торги проходили через Рrozorro", — отметил он.

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Как сообщал Укринформ, бывший председатель Украинского института национальной памяти, народный депутат Владимир Вятрович (фракция партии "Европейская солидарность") 28 апреля дал показания во время допроса в Государственном бюро расследований в качестве свидетеля по делу о средствах, потраченных на проведение Международного форума памяти жертв Голодомора.

В ноябре 2019 года народный депутат Максим Бужанский (фракция партии "Слуга народа") сообщил в Telegram, что обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что экс-председатель УИНП Владимир Вятрович якобы присвоил часть денег Института, потраченных на проведение в 2018 году Международного форума памяти жертв Голодомора.

По материалам: ukrinform.ru