Карантин надоел и не по карману: чем обернется игнорирование его правил

Аналитика

28.04.2020 17:34

Укринформ

Полиция везде не успевает. Мелкий бизнес сам себя спасает, нарушая закон. А народные традиции усаживают за стол. Будут ли последствия?

Не дождавшись официального окончания карантина 24 апреля, украинцы понемногу «отменяют» его себе сами. Соцсети полные сообщений — в течение последней недели многие киевские магазинчиков, кафе вернулись к обычному режиму работы. Якобы заработали чуть ли не все столичные заведения на Подоле, вокруг станций неработающего метро на окраинах, много нарушителей и вне столицы, в частности, во Львове. Контроля со стороны полиции, очевидно, недостаточно, самоконтроля и подавно. Даже маску в общественных местах далеко не каждый надевает, хотя их — и аптечных и тканевых, наштампованных наскоро швейными цехами, уже хватает. Страх заболеть COVID-19 сначала и ограничил активность многих украинцев, но, оказалось, ненадолго. Риски пополнить статистику заболеваемости не так пугают, как социально-экономические последствия.



Центр столицы во время карантина / Фото: Павел Багмут, Укринформ

МОЖЕТ, НЕ СТОИТ ЕЩЕ «ШАСТАТЬ»? ИЛИ ВСЯ БЕДА ОТ ПОСИДЕЛОК?

С 19 по 26 апреля полицейские столицы составили 89 админпротоколов за нарушение правил карантина, предусмотренных ст.44 (с пометкой 3) Кодекса Украины об административных правонарушениях, сообщила Укринформу пресс-офицер полиции Киева Анастасия Костюченко. Ответственность за такое нарушение — штраф в размере 1-2 тысячи необлагаемых минимумов граждан. «В течение выходных (с 18:00 24 апреля по 18:00 26-го) протоколов составили 28», — рассказывает Костюченко. Причем в этих данных — и юридические, и физические лица, которые уполномочена контролировать полиция. Для города, в котором де-факто проживает не менее 4 млн человек, это малость, тем более, когда сами киевляне невооруженным глазом выявляют нарушителей на собственных улицах постоянно. ПАТРУЛИ ЗА ЭТИМ СЛЕДЯТ, НО ВЕЗДЕ ПОСТО НЕ УСПЕВАЮТ — ОПРАВДЫВАЮТСЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ города. «Когда обнаруживают, составляют админпротоколы. Но везде полиция не может быть», — объясняет пресс-офицер.

Между тем, уровень суточной заболеваемости уже неделю находится на «плато» и тенденции к снижению не демонстрирует — 400-500 новых случаев подтвержденного тестом инфицирования. О спаде заболеваемости в Украине пока речь не идет, подтверждает врач-эпидемиолог Людмила Мухарская, председатель правления Всеукраинского союза общественных организаций "Украинский санитарно-эпидемиологический союз". «Каждый день фиксируем ее рост, нет никакой информации о постепенном выходе из карантинных мер, а лишь намерения начать их с 11 мая, — говорит она. — Но если такое поведение в обществе, люди не будут соблюдать правила, то выход из карантина может быть под вопросом». Сначала уровень инфицирования рос за счет прибывавших из-за рубежа, а сегодня статистику пополняют в основном украинцы, которые «делились» вирусом друг с другом уже внутри страны, отмечает Мухарская. И это опасная ситуация, потому что тестируют все еще только «подозрительных» граждан, практически не тестируют тех, у кого болезнь протекает бессимптомно — они выглядят вполне здоровыми, хотя и контактные. «А значит, ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА ПОТЕНЦИАЛЬНО МОЖНО РАССМАТРИВАТЬ КАК НОСИТЕЛЯ. И это говорит о том, что следует еще воздерживаться от такого самовольного открытия заведений, в которых происходит тесное общение людей друг с другом», — уверена врач.



Кафе часто работают по принципу окошка «МакДрайв»

Впрочем, Федор Лапий, детский инфекционист и иммунолог, глобальных последствий из-за этих нарушений не ждет. «Не вижу, чтобы маленькие магазины, кафе массово открывались, хотя ездил на выходных по Киеву. (Похоже, это как кому «повезет». Есть и другой опыт — нарушение массовые. — Ред.) И часто они работают по принципу окошка «МакДрайв», и, как я видел в начале карантина, были очень осторожны, аккуратны в плане индивидуальной защиты», — делится опытом он. Крупные торговые заведения в столице, по его словам, тщательно следят за количеством людей в залах, ограничивают доступ к товарам не первоочередной необходимости, ставят санитайзеры для обработки рук на входах и даже температуру меряют, персонал — в масках. «Даже те нарушения, которые я вижу, думаю, не будут приводить к распространению вируса, в отличие от церковных обрядов, богослужений, во время которых часто масками откровенно пренебрегают», — отмечает врач.

Беспокойство вызывают поминальные дни, продолжающиеся до нынешнего вторника в Украине. И дело не в посещении кладбищ, говорит Лапий, а в определенных народных традициях. Многие украинцы все же посещают родные края на так называемые проводы, иначе — родственники не поймут. «Вне крупных городов люди не видят тех карантинных мер, как киевляне. Есть дом, двор, огород — для чего и маска? — объясняет он. — Не живешь в этом — не понимаешь, и родня в селе не примет отказ навестить могилы». Поэтому проводы для многих все-таки состоялись, а где проводы — там визиты к родным, застолья и рюмка. «А КАК МОЖНО СИДЕТЬ ЗА СТОЛОМ В МАСКЕ? И ПОТОМ НЕКОТОРАЯ ДОЗА АЛКОГОЛЯ УБЕРЕТ ЛЮБЫЕ БАРЬЕРЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ ДИСТАНЦИИ, — говорит Лапий. — Эти крепкие традиции как раз и могут привести к негативным последствиям».



Посиделки — це "традиция…"

А ресторанчики, кафе, магазинчики, повторяет он, вполне безопасны, пока работают через окошечко, персонал — в масках и пользуется санитайзерами, очередь — держит дистанцию. «При таких условиях они не станут причиной распространения COVID-19», — резюмирует инфекционист. Только бы посиделки не начались.

Запас прочности исчерпывается

Всего в Украине в связи с карантином запрещена деятельность 277 тысяч предпринимателей, подсчитали в сервисе мониторинга регистрационных данных украинских компаний Opendatabot. По данным ресурса, ОКОЛО 65% ЗАВЕДЕНИЙ ОБЩЕПИТА НЕ СУМЕЛИ ПЕРЕСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ ОНЛАЙН С ДОСТАВКОЙ. Но запасы терпения подходят к концу, нервы без заработка не выдерживают.

Игорь Гарбарук, международный эксперт, экономист, признается: походив два месяца с нестриженой головой, начал искать парикмахера, работающего у клиента на дому. «Мастер приехал в маске, перчатках и рассказывал о своем барбершопе, вынужденно закрытом. Он сознательно идет на нарушение, потому что помещение в аренде, все приобретено за собственные средства и выживать надо», — делится своим опытом.

Очевидно, оказалось, что ПОЛТОРА МЕСЯЦА КАРАНТИНА — УЖЕ ТОТ ПОРОГ, КОГДА МНОГИЕ ПРОЕЛИ НАКОПЛЕНИЯ И ВЫНУЖДЕНЫ ИСКАТЬ ЗАРАБОТКА НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО. Постепенно сбываются прогнозы, опросы, которые делались в начале карантина насчет времени, в течение которого украинцы способны продержаться без дохода.

По опросу Союза украинских предпринимателей, сделанному в первые дни апреля, 50% предпринимателей надеялись выдержать месяц карантина и не обанкротиться, а каждый четвертый бизнес — 2-3 месяца. «У 50-60% населения собственных средств было примерно на месяц. Делали поправку на то, что люди в таких ситуациях всегда преувеличивают, подвергаются негативным ощущением», – говорит Гарбарук.



Финансовая подушка заканчивается: в Херсоне перекрыли въезд в город, требуя открыть рынок

Похоже, финансовая подушка у многих заканчивается, а программы выхода из кризисной ситуации, вывода экономики после карантина на определенный уровень все еще нет. «То, что запланировано премьер-министром выполнять в 5 этапов — скорее план отмены введенных запретов. В нем ни слова о том, что предпринимателям, которые терпели убытки, будет выплачена компенсация, единовременное пособие. Никаких предложений о 6-8-месячных каникулах для бизнеса, взявшего кредиты», — говорит экономист. Программ может быть много — выдать займы под нулевую ставку кредитования компаниям на выплату зарплат персоналу хотя бы на 2/3 их размера. Отменить начисления, которые платит предприниматель, выплачивая эти зарплаты. Как минимум сосредоточиться на национальных компаниях при государственных закупках, отдавая заказ своим, а не немецким или американским исполнителям.

«Но, на мой взгляд, пока нет реальной поддержки национального бизнеса — как малого, так и крупного (а это принципиально разные программы поддержки). Возможно, они появятся скоро. Но пока правительство о них даже не говорит, и многие предприятия по-тихому работают, выживают, идут на нарушение», – говорит Гарбарук.

Татьяна Негода, Киев

По материалам: ukrinform.ru