Карантин не для всех: ресторан нардепа Николая Тищенко продолжает работать в период пандемии коронавируса

Уже почти два месяца в Украине, как и во многих странах мира, действует карантин в связи с пандемией коронавируса. Естественно, что при таких условиях в первую очередь прекратили работу все общественные заведения, в частности рестораны. Но, как выяснилось, запрет на работу ресторанов распространяется не на всех.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на расследование «Bihus.info«.

Журналисты-расследователи неделю следили за рестораном народного депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко и выяснили, что даже во время карантина «Велюр» спокойно работает и принимает гостей.

В частности, ресторан посещал нардеп Антон Яценко. Также был замечен и нардеп от «слуги» Александр Кабанов: он здесь встречался с Виталием Кисилем из компании «Метинвест», которая принадлежит Ринату Ахметову.

Помимо этого, в течение трех дней, ресторан посещал глава федерации шахов Киева Павел Куфтирев. К стати, он также является помощником нардепа от «Слуги народа» Александра Мережко.

Также возле ресторана был замечен человек, очень похожий на Сергея Трофимова — первого заместителя главы ОПУ.

Все, кто был замечен в ресторане, не охотно это комментируют. В частности, Антон Яценко упрямо отрицает, что был в «Велюре».

Нардеп Кабанов отрицал, что приезжал в ресторан для переговоров с Кисилем. По его словам, в ресторане он встречался с самим Николаем Тищенко.

Владелец ресторана Николай Тищенко уверил журналистов, что ресторан работает, но лишь на вывоз еды. На вопрос, почему тогда в помещение заходят люди и сидят там по несколько часов, он сказал:

«Ну здрасте. А почему вы об этом меня спрашиваете?».

Напомним, ранее мы писали, что Дубинский набросился с оскорблениями на Тищенко.