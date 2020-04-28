Китай заплатит за распространение коронавируса: Трамп выступил с резким заявлением

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп на брифинге в Белом доме озвучил варианты наказания КНР распространение коронавируса и сокрытие информации о COVID-19.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

На вопрос журналистки, будет ли США действовать по примеру Германии, которая выставила Китаю счет распространение коронавируса, Трамп сказал, что Вашингтон может выдвинуть финансовые претензии Пекину.

«Мы изучаем варианты, и мы говорим о гораздо больших деньгах, чем Германия. Мы пока не приняли окончательного решения», ­- отметил он.

Далее американский президент сказал, что в США проводят «серьезное расследование» в отношении возможных источников появления COVID-19, а также действий китайских властей во время вспышки смертельного вируса в Ухане.

Трамп выразил убеждение, что пандемию можно было локализовать, остановить и, таким образом, предотвратить распространение инфекции по всему миру.

Ранее сообщалось о пике коронавируса в Украине, который может и не наступить.