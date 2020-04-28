Китай заплатит за распространение коронавируса: Трамп выступил с резким заявлением

Главное Общество
Ник Петров0
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Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп на брифинге в Белом доме озвучил варианты наказания КНР распространение коронавируса и сокрытие информации о COVID-19.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

Дональд Трамп обвинил Китай.
Трамп заявил о наказании КНР за распространение коронавируса. Фото: hvylya.net.

На вопрос журналистки, будет ли США действовать по примеру Германии, которая выставила Китаю счет распространение коронавируса, Трамп сказал, что Вашингтон может выдвинуть финансовые претензии Пекину.

«Мы изучаем варианты, и мы говорим о гораздо больших деньгах, чем Германия. Мы пока не приняли окончательного решения», ­- отметил он.

Далее американский президент сказал, что в США проводят «серьезное расследование» в отношении возможных источников появления COVID-19, а также действий китайских властей во время вспышки смертельного вируса в Ухане.

Трамп выразил убеждение, что пандемию можно было локализовать, остановить и, таким образом, предотвратить распространение инфекции по всему миру.

Ранее сообщалось о пике коронавируса в Украине, который может и не наступить.


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