Коронавирус в ОРДЛО: в «ЛНР» ввели режим самоизоляции и строгие ограничения

Так называемый «глава ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что с 1 по 12 мая на всей территории псевдореспублики вводится режим самоизоляции.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Восточный вариант«.

Согласно заявлению Пасечника, уже с пятницы, 1 мая, по всей территории временно оккупированной части Луганской области начнет действовать режим самоизоляции:

«Прекратит работу весь общественный транспорт. Будет позволено хождение только специального, аварийного и личного транспорта. Местные предприятия продолжат работу в штатном режиме, а привозить сотрудников к рабочему месту должны владельцы предприятий».

Такие меры будут действовать в «ЛНР» до 12 мая включительно. Уже с 13 мая большинство ограничений отменят.

Напомним, ранее мы писали, что жители «ЛНР» могут не выдержать закрытия шахт.