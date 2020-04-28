Коронавирус в ОРДЛО: в «ЛНР» ввели режим самоизоляции и строгие ограничения
Так называемый «глава ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что с 1 по 12 мая на всей территории псевдореспублики вводится режим самоизоляции.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Восточный вариант«.
Согласно заявлению Пасечника, уже с пятницы, 1 мая, по всей территории временно оккупированной части Луганской области начнет действовать режим самоизоляции:
«Прекратит работу весь общественный транспорт. Будет позволено хождение только специального, аварийного и личного транспорта.
Местные предприятия продолжат работу в штатном режиме, а привозить сотрудников к рабочему месту должны владельцы предприятий».
Такие меры будут действовать в «ЛНР» до 12 мая включительно. Уже с 13 мая большинство ограничений отменят.
Напомним, ранее мы писали, что жители «ЛНР» могут не выдержать закрытия шахт.