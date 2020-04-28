Коронавирус в ОРДЛО: в «ЛНР» ввели режим самоизоляции и строгие ограничения

Общество
Христина Качоровська0

Так называемый «глава ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что с 1 по 12 мая на всей территории псевдореспублики вводится режим самоизоляции.

Коронавирус в "ЛНР"
Коронавирус в «ЛНР». Фото — strana.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Восточный вариант«.

Согласно заявлению Пасечника, уже с пятницы, 1 мая, по всей территории временно оккупированной части Луганской области начнет действовать режим самоизоляции:

«Прекратит работу весь общественный транспорт. Будет позволено хождение только специального, аварийного и личного транспорта.

Местные предприятия продолжат работу в штатном режиме, а привозить сотрудников к рабочему месту должны владельцы предприятий».

Такие меры будут действовать в «ЛНР» до 12 мая включительно. Уже с 13 мая большинство ограничений отменят.

Напомним, ранее мы писали, что жители «ЛНР» могут не выдержать закрытия шахт. 


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